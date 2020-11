Il presidente Mattarella chiama Cirio: “Oggi più che mai è fondamentale essere uniti”

“Questo pomeriggio ho ricevuto una chiamata dal Presidente Mattarella che ancora una volta, come fa spesso dall’inizio di questa emergenza, ha voluto esprimere al nostro Piemonte la sua vicinanza e la gratitudine per lo sforzo enorme che il territorio e tutti gli operatori sanitari stanno mettendo in campo per fronteggiare la pandemia” ha spiegato Cirio.