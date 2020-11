Terapie intensive in Piemonte, il chiarimento dell'Unità di Crisi: "Nessun allarme"

Nonostante i 372 posti occupati da pazienti che necessitano di un'assistenza continua infatti, con l'ipotetica soglia di 370 superata in data odierna, l'Unità di Crisi è al lavoro per trovare nuove sistemazioni. "Non siamo allarmati, nel piano pandemico presentato c’è un progressivo aumento dei posti letto nelle terapie intensive. Ogni giorno attiviamo da 20 a 30 posti letto per essere in condizioni di sicurezza. Possiamo attivarne ancora 150 o 200 posti circa" ha affermato Livigni a Rai 3.