Liardo (FdI): "Blocchi del traffico massacrano chi lavora, il Comune chieda proroga allo stop"

"Il blocco dei veicoli diesel durante l'emergenza Covid è una follia, il Comune di Torino scriva immediatamente al Tavolo delle Regioni padane e al Ministro dell'Ambiente per chiedere una proroga".

A lanciare l'appello è l'esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, intervenendo sui blocchi anti-smog ormai in vista. "In una situazione emergenziale come questa è assurdo che si possa pensare di impedire ai cittadini di andare a lavorare con i propri mezzi, senza contare che così facendo si rischia di aumentare anche l'assembramento sui bus. L'auto è il mezzo più sicuro per spostarsi ed evitare il contagio. Non è vero, come fatto intendere dal Comune di Torino, che non si possa fare nulla per opporsi al semaforo anti-smog. La Regione Piemonte ha già scritto una lettera formale, mi auguro che anche l'amministrazione grillina possa fare altrettanto. In caso contrario sarebbe l'ennesima prova che esiste una tacita alleanza tra governo e amministrazioni grilline per "massacrare" chi lavora e vuole provare a salvarsi da questa crisi".