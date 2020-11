Finiti i posti letto negli ospedali dell'Asl To5. Luce di speranza a Nichelino: positivi scesi sotto quota 1000

I tre ospedali dell'Asl To5 sono interamente occupati da pazienti affetti dal coronavirus: 72 posti su 72 al Santa Croce di Moncalieri, tutti e 121 del San Lorenzo di Carmagnola (divenuto Covid hospital) e 69 su 69 all'ospedale Maggiore di Chieri.

Complete anche le rianimazioni (18 su 18), ma ci sono da ieri sera anche 21 pazienti, 11 al Santa Croce e 10 al Maggiore sistemati nel pronto soccorso in attesa del ricovero. Ieri l'Asl To5 ha attivato una quinta postazione di terapia intensiva al San Lorenzo di Carmagnola, ma se la situazione dovesse aggravarsi nelle prossime ore, è praticamente certo che le ambulanze saranno costrette a dirottare altrove i nuovi malati in arrivo.

Ma c'è una luce di speranza in fondo al tunnel: per la prima volta, dall'inizio della seconda ondata, c'è una grossa città della cintura sud in cui cala il numero dei contagiati. A Nichelino, nell'ultima rilevazione da parte della Regione, si è tornati sotto i 1000 casi, 990 per la precisione. Un piccolo sospiri di sollievo per il sindaco Giampiero Tolardo e i suoi concittadini.

A questo ci si aggrappa per sperare che il picco sia stato raggiunto e (anche se molto lentamente) ora possa iniziare la discesa.