Rifiuti, a Torino a breve telecamere contro lo smaltimento errato

Arriveranno a giorni le prime multe, a Torino, per chi viene sorpreso dalle telecamere a smaltire i rifiuti in modo non corretto.

Si stanno per concludere, infatti, le procedure per l'autorizzazione al via ai primi tre 'occhi' elettronici che il Comune e Amiat hanno installato in città per contrastare fenomeni come l'errato conferimento e l'abbandono di rifiuti. Un'iniziativa, ha sottolineato in Commissione l'assessore all'Ambiente Alberto Unia, "che vuol sì essere atta a sanzionare chi si comporta in maniera scorretta, ma anche a sensibilizzare e alzare il livello di attenzione su questo tema".

"Nei giorni scorsi - spiega il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon - abbiamo testato questi dispositivi dal punto di vista tecnico e preparato i documenti da inviare al Garante della privacy, definendo nel contempo il modello formativo per una dozzina di operatori per la necessaria abilitazione come accertatori ambientali autorizzati a visionare le telecamere".

"Questo ci porterà ad avere un nucleo di accertatori ambientali, dipendenti Amiat e della nostra divisione Ambiente, che si occuperanno, attraverso le telecamere, dell'accertamento delle violazioni amministrative, ossia il non corretto conferimento di rifiuti. Sempre attraverso le telecamere, come polizia municipale andremo invece a investigare gli aspetti più rilevanti che configurano delle fattispecie di reato, ossia la discarica abusiva".

"In questo modo - conclude Bezzon - aumenterà in maniera esponenziale la capacità di accertamento".