Controlli nelle stazioni e sui treni: arrestato un 61enne dopo un furto a Porta Nuova

E' di un arrestato, 16 indagati, 3.814 persone controllate - di cui 867 persone con precedenti - 10 veicoli fermati, 259 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori, il bilancio settimanale dei servizi Polfer in Piemonte e Valle d'Aosta. Complessivamente sono state 28 le operazioni lungo linea e 49 di ordine pubblico.