La famiglia non tradizionale è protagonista del Sottodiciotto Film Festival, interamente online

Sarà interamente online la ventunesima edizione del Sottodiciotto Film Festival, in programma dal 4 all’8 dicembre sulla piattaforma streaming di MYmovies, con 54 film (di cui 24 cortometraggi in concorso), incontri e masterclass ad accesso gratuito.

Il tema scelto per il 2020 è "My families”, la famiglia declinata al plurale ed esplorata dal cinema in tutte le sue mutevole forme, in continua evoluzione. Famiglie emergenti e tradizionali, naturali o d’elezione, felici o infelici, funzionali o disfunzionali: tutte avranno spazio nella fitta narrazione audiovisiva allestita da Aiace, Iter e Città di Torino.

La sezione “That’s all families” accoglierà, ad esempio, la rigidità delle relazioni borghesi e patriarcali, ostili alle differenze, in Madame, di Stéphane Riethauser; o le famiglie acquisite attraverso lo sport in Sisterhood, di Domiziana De Fulvio, o, ancora, i nuclei interamente composti da animali in Los Reyes, di Bettina Perut e Ivan Osnovikoff, e quelli allargati di uomini e felini insieme, in The Cat Rescuers, di Rob Fruchtman e Steven Lawrence. Le famiglie segnate dalla nascita di una nuova vita e dalla morte in Nel mondo, di Danilo Monti, quelle magiche e misteriose di Ceniza negra, di Sofia Quirós Ubeda, quelle che producono killer di professione in Samp, il nuovo film di Flavia Mastrella e Antonio Rezza.

Tanti tipi di legami anche nella ricca sezione animazione: a cominciare dai pionieri del selvaggio West nel film di apertura del Festival, Calamity, il nuovo lungometraggio di Rémi Chayé dedicato all’infanzia scatenata di Martha Jane Canary-Burke.

Tra i film animati, non poteva non essere presente un omaggio a Osvaldo Cavandoli nel centenario della nascita; e saranno protagonisti anche i Super Pigiamini, idoli dell’età prescolare, raccontati dall’autore della serie, Christian De Vita, nella prima e unica masterclass interamente pensata per i più piccoli.

Non mancano neppure le famiglie delle favole: c’è un padre cattivo come solo i fratelli Grimm potevano inventare in La Jeune Fille sans mains, di Sébastien Laudenbach, e un cucciolo sperso in cerca d’adozione in L'Extraordinaire Voyage de Marona di Anca Damian. E, per festeggiare un secondo, importantissimo centenario, saranno riproposti due celebri personaggi dei racconti di Gianni Rodari, Cipollino e Giovanni il distratto, in un’insolita versione animata russa.

Chiuderà il festival Martha: A Picture Story, di Selina Miles, dedicato alla leggendaria fotografa statunitense della street art Martha Cooper. Mentre un altro colosso della Magnum sarà protagonista del documentario-ritratto Elliott Erwitt. Silence Sounds Good, di Adriana Lopez-Sanfeliu.

La sezione “Sweet families” offrirà un omaggio ad Alexandre Rockwell e al suo cinema indipendente, con cui il regista statunitense esplora la dimensione più intima dei legami affettivi e parentali, portando anche moglie e figli sul set. In collegamento da New York, anche una masterclass su “Il cinema indipendente da Cassevetes a oggi”.

Per “Animare l’impegno” (a cura di Missioni Don Bosco), focus sullo spagnolo Raúl de la Fuente e le sue opere, che danno voce agli ultimi. Tra queste, il premiato Ancora un giorno, sulla guerra civile in Angola, presentato dal regista insieme con il cantautore torinese Willie Peyote, che ha scritto, con i Bluebeaters, la title-track della colonna sonora del film.

Al Festival, anche due dei film finalisti allo Young Audience Award 2020, il più importante premio europeo dedicato al cinema per ragazzi, promosso da European Film Academy: Rocca Changes the World, di Katja Benrath, e My Extraordinary Summer with Tess, di Steven Wouterlood.

Novità di quest'anno, la sezione Sotto18 Industry, che apre la kermesse ai professionisti del settore cinematografico con due appuntamenti dedicati alle serie tv, il genere più amato dal pubblico teen. Il primo, all'interno dei Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte, sarà dedicato al cult di successo ormai mondiale “Skam Italia”, ospite il regista Ludovico Bessegato. Il secondo, al giovane emergente Alessandro Guida, autore del corto Pupone, pensato per essere sviluppato in serie.

Il tema-guida della ventunesima edizione al centro anche della sezione Wikicampus, gli incontri organizzati in collaborazione con il DAMS. Accademici, studiosi, scrittori, fotografi e professionisti del settore cinematografico si confrontano sulla famiglia immortalata su pellicola, nelle fotografie, nei filmini in super8 o nei filmati degli archivi storici, raccontata nei romanzi e descritta nelle web series.

Infine, il cinema dei più giovani sarà anche messo in vetrina in specifiche sezioni competitive e non: nel nuovo Campus Short Film Competition, rivolto agli studenti delle università e delle scuole post-diploma, nella call #iogiroincasa, con cui bambini e ragazzi sono stati invitati a raccontare la propria esperienza del confinamento durante la pandemia, nel tradizionale Concorso nazionale Sotto18 OFF, aperto alle opere realizzate in ambito extrascolastico dai giovanissimi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Il programma per le scuole, dal 20 novembre all’8 dicembre, prevede proiezioni, incontri, attività didattiche, laboratori ripensati per la modalità online, ma senza rinunciare, per quanto possibile, all’interazione con il giovanissimo pubblico e al suo coinvolgimento diretto. Al centro, come sempre, il Concorso nazionale dei prodotti audiovisivi, 175 titoli finalisti.