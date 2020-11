Si apre Torino Film Industry: "Cinema tassello del tessuto economico della città"

Si sono aperti ufficialmente questa mattina i lavori di TFI Torino Film Industry, che comprende la quinta edizione del Torino Short Film Market, organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass curate dal TorinoFilmLab e gli eventi dei Production Days, organizzati dalla Film Commission Torino Piemonte.

All'interno del programma, un Pitch Realization Workshop in cui Christopher Mack (Netflix) spiegherà come proporre un progetto di serialità a potenziali buyer e un talk con la regista argentina Lucrecia Martel, rivelerà alcuni dettagli sul suo progetto CHOCOBAR (supportato da TFL). Inoltre, l’autore e regista libanese Michel Kammoun condividerà pratiche di script development, mentre la sceneggiatrice e story editor Eszter Angyalosy (Ungheria) svelerà i segreti per rendere una serie TV irresistibile, amata da ogni spettatore.

"Siamo tanto più credibili ed efficaci nell’attirae grandi produzioni cinematografiche - ha detto il direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera, quanto più portiamo avanti un grande lavoro di scouting e condivisione dei progetti più giovani e interessanti sul mercato".

"Per Torino - ha confermato l'assessore al commercio Alberto Sacco - il cinema rappresenta un tassello fondamentale all'interno del tessuto economico. Basti pensare all'enorme successo di Kingsman e Rhade Shyam, con le maggiori star di Bollywood, che ha registrato un ottimo indotto tra alberghi e ristoranti. Questa è quindi la strada giusta e dobbiamo portarla avanti".

TFI Torino Film Industry si svolge in collaborazione con il Torino Film Festival, è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, Regione Piemonte e Città di Torino e viene realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.