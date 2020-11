Fondi Europei, Canalis (Pd): "Sui 13 miliardi del recovery fund la giunta Cirio pensa di tagliare fuori il Consiglio?

"Tredici miliardi, 140 milioni e 906mila euro: questo è l'ammontare dei progetti presentati la scorsa settimana dalla Giunta regionale al Governo, nell’ambito del Piano di investimenti NextGenerationEU (il cd. Recovery Found). Un'enorme somma di denaro che riguarda investimenti in settori prioritari (dal verde alla salute, dall’istruzione e formazione All’equità sociale, dalla digitalizzazione alla mobilità). Questo a leggere le anticipazioni degli organi di informazione, poiché per ora il Consiglio regionale non è stato coinvolto. Non un solo passaggio in Commissione, non una sola informativa in Aula per condividere preventivamente l’analisi dei bisogni del Piemonte e il risultato delle interlocuzioni con le parti sociali e le associazioni di categoria": lo afferma la vice presidente della Commissione Economia in Consiglio regionale e vice Segretaria Pd Piemonte Monica Canalis.

"Vero è che la titolarità di questi fondi è dello Stato e non delle Regioni e che lo Stato aveva richiesto alle Regioni di inviare le schede di possibili progetti, ma tredici miliardi in più equivalgono praticamente ad un raddoppio del bilancio regionale e il Consiglio avrebbe dovuto essere coinvolto. Nell’attesa che il Presidente Cirio e l’assessore Tronzano vengano a confrontarsi, ci interfacceremo direttamente col Governo. La struttura regionale ha una storica capacità progettuale in materia di fondi europei ma la Giunta non può pensare di tagliare fuori il Consiglio e di giocarsi la partita in solitaria".