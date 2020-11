I Lions del torinese promuovono raccolta fondi per l'Ospedale di Verbania

Ottemperando al principio universale di solidarietà e incoraggiamento a servire la comunità, il Lions Club Torino Host Regio, il Leo Club Torino Host e il Giant's Club promuovono una raccolta fondi per dotare l'Ospedale di Verbania di due camere "a pressione variabile" idonee al trattamento di pazienti con malattie infettive e immunodepressi. Il progetto, nato da Healing Meditation Centre di Albagnano, ha una significativa valenza in questa fase di emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

A tale scopo, è stata realizzata la litografia “Il sentiero innevato” in edizione a tiratura limitata, tratta dall’opera gentilmente concessa dal Maestro Guglielmo Meltzeid, una firma prestigiosa per un’iniziativa di rilievo. Un gesto di solidarietà ed un’idea per le prossime feste natalizie.