Versati i contributi per i centri estivi organizzati dal Comune di Nichelino

Saranno versati nei prossimi giorni i contributi per le associazioni, le società sportive e le parrocchie che hanno gestito i centri estivi organizzati dal Comune di Nichelino fra giugno e settembre.

Ammonta a più di 124 mila euro la cifra complessiva assegnata alla Città dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia (a seguito del cd. Decreto rilancio, convertito in Legge 77/2020), per la realizzazione dei Centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Centri che sono stati attivati da giugno a settembre presso scuole, complessi sportivi comunali e strutture private del territorio.

Di questi trasferimenti, circa 47mila euro hanno finanziato la realizzazione dei Centri estivi comunali per l'infanzia dai 3 ai 5 anni dell'assessorato all'istruzione, mentre oltre 77mila euro sono stati destinati ai concessionari dei complessi sportivi comunali, alle associazioni/società sportive e alle Parrocchie che hanno attivato i Centri estivi sul territorio, per consentire un abbassamento delle tariffe a favore delle famiglie in base all'Isee (nel caso dei Centri estivi attivati presso i complessi sportivi comunali), per sostenere le spese per l'inserimento di bambini diversamente abili e per le spese derivanti dall'applicazione delle misure di contrasto al Covid-19.

Le realtà che hanno organizzato i Centri estivi sono state supportate dall'assessorato allo Sport a partire da fine maggio con formazione ed informazione continua. Oltre al supporto dell'ufficio sport, la polizia amministrativa comunale ha fornito aiuto per la compilazione e la trasmissione all'Asl competente delle SCIA e per la parte autorizzativa, mentre l'ufficio istruzione ha effettuato i controlli ISEE su tutte le famiglie che hanno richiesto tariffe agevolate per le iscrizioni ai Centri estivi attivati dai gestori dei complessi sportivi comunali.

“Grazie alla collaborazione di tutti e soprattutto all'impegno degli organizzatori dei Centri estivi che hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per fornire questo servizio in sicurezza, si è riusciti a dare una efficiente risposta sul territorio ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie”, ha detto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

“Nei prossimi giorni verranno erogati i bonifici con le somme dovute alle società che hanno svolto il servizio”, ha aggiunto l'assessore allo Sport Michele Pansini.