Diceva di vivere e lavorare nel Regno Unito, ma si trovava in Val di Susa: sequestrati beni per 3 milioni a un manager di 60 anni

Aveva la residenza e faceva affari all'estero, per la precisione nel Regno Unito, ma si è scoperto che viveva abitualmente in Italia, in alta val di Susa. Ecco perché è scattata una denuncia per un manager torinese di 60 anni, specializzato in fondi comuni di investimento, venture capital e operazioni aziendali cui sono stati sequestrati conti correnti, immobili, terreni e auto di lusso per oltre 3 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Torino lo ha smascherato dopo lunghe indagini, condotte dai Finanzieri della Tenenza di Bardonecchia e coordinate dal pm presso la procura di Torino Mario Bendoni.