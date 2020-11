Pacchi bomba a due pm di Torino: comincia il processo in corte d'Assise per tre imputati

Rinvio a giudizio per i tre anarco-insurrezionalisti che lo scorso anno sono stati arrestati perché ritenuti responsabili dei pacchi bomba che nel 2017 erano stati inviati, oltre che al direttore del DAP di Roma, anche a due magistrati del tribunale di Torino.

L'accusa è di attentato, ma ci sono voluti lunghi mesi per accertare quale fosse il tribunale con la dovuta competenza territoriale per i fatti. Il processo dovrebbe aprirsi in corte d'Assise a Genova, il prossimo 8 febbraio.

Alla sbarra Giuseppe Bruna, 49 anni, Robert Firozpoor, 23 anni e Natascia Savio, che di anni ne ha 35. I pacchi furono intercettati prima che arrivassero ai destinatari, in particolare Antonio Rinaudo e Roberto Maria Sparagna.

Genova era stato il luogo in cui i tre si erano incontrati per mettere a punto il piano, ma a tradirli è stata una traccia lasciata in una delle tre buste: un'etichetta con il prezzo riconducibile a un negozio proprio della città ligure.