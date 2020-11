La meraviglia della musica non si ferma con la pandemia: protagonisti Luca Toselli e Marco Robino

La meraviglia della musica continua anche con teatri e sale concerto chiuse, in un Piemonte dichiarato zona rossa per arginare la ripresa della pandemia. L’Accademia di Musica di Pinerolo ha già cominciato a lavorare immaginando di riprendere al più presto la programmazione della Stagione concertistica, e invita il proprio pubblico ad approfittare di questo intervallo per non rinunciare al piacere della musica e dello stare insieme.

L’occasione è La meraviglia della musica. “Non si tratta di lezioni di musica, ma di incontri di condivisione per scoprire la meraviglia della musica” racconta il Maestro Marco Robino che condurrà gli incontri. “Mostrerò e parlerò di alcuni aspetti della musica, svelando una prospettiva insolita per chi siede tra il pubblico. Vi farò ascoltare brani, vi farò vedere immagini, vi sottoporrò schemi e disegni. In cambio vi chiederò di condividere le vostre esperienze di ascolto, che poi elaborerò per darne una lettura diversa, focalizzata sulla ricerca e la nascita delle emozioni. Con me ci sarà Luca Toselli, docente e uno studioso dei nuovi media”.