Dopo quasi dieci anni la Disney torna a immergersi nel mondo di Zootropolis, ma il bis non fa colpo

I detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile il quale, giunto nella città di Zootropolis, sta mettendo a soqquadro la metropoli popolata da mammiferi. Per risolvere il caso Judy e Nick dovranno indagare sotto copertura in aree inconsuete e poco battute della città, mettendo in maniera inaspettata in crisi la loro proficua collaborazione.

Dopo nove anni anni la Walt Disney ci riporta ad immergerci nel fantastico mondo di Zootropolis, in un seguito che si distacca poco dalle tracce del primo capitolo, uscito nel 2016.

Il vero punto di forza di Zootropolis 2 sta nella celebrazione della diversità, messaggio che nel film è rappresentato dalle diverse razze di animali presenti, usando così anche una rappresentazione tradizionalmente disneyana.

Nel primo capitolo Judy era un detective in erba che si ritrovava ad indagare proprio sulle malefatte di Nick, che ai tempi era un piccolo criminale. Invece in Zootropolis 2 diventano due colleghi che costituiscono un'alleanza atipica, composta da due vecchi rivali ma che sono ormai diventati due amici fraterni.

Nel cast vocale di doppiatori ovviamente fanno il loro ritorno Jason Bateman e Ginnifer Goodwin con l'aggiunta di Ke Huy Quan, l'attore cinese che interpretava il simpatico Short Round, il bambino di Indiana Jones e il tempio maledetto. Questo lungometraggio ricalca però un pò troppo le orme del primo capitolo ricostruendo una trama che è molto simile e che sembra voler andare in certi tratti un pò troppo sul sicuro, senza voler osare.

E' difficile saper realizzare un seguito dopo che sono passati già quasi dieci anni dall'uscita del primo capitolo. Il trio alla regia composto da Jared Bush, Byron Howard e Josie Trinidad non è riusicito ad emulare la bellezza del primo Zootropolis, ma questo secondo capitolo resta comunque un prodotto molto ben fatto sotto molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda la bellezza dell'animazione, dimostrando che la Disney in questo campo è ancora all'avanguardia.

Voto: 3,5/5

TITOLO: Zootropolis 2

TITOLO ORIGINALE: Zootopia 2

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Walt Disney Studios Motion Pictures

GENERE:Animazione, commedia, poliziesco

REGIA:Jared Bush e Byron Howard, Josie Trinidad

DURATA: 107 minuti

