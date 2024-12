Pecco Bagnaia è il Torinese dell'anno: "Porto questa meravigliosa città in giro per il mondo con me"

Il Presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, alla presenza delle autorità e della Giunta camerale, ha consegnato a Francesco 'Pecco' Bagnaia, campione di motociclismo, il 48° Premio Torinese dell’Anno.

Una carriera ricca di successi

Torinese di nascita ma poi per tanti anni residente a Chivasso, classe 1997, Bagnaia è tra i più forti piloti di MotoGP della storia. Tre volte campione del mondo, in Moto2 nel 2018 e in MotoGP nel 2022 e nel 2023. Nell’ultima stagione si è piazzato secondo con 11 gran premi vinti su 20, 7 gare del sabato e 16 podi, una stagione da ricordare. In carriera è stato Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo con 8 vittorie e 12 podi. Con l’approdo in Motomondiale nel Ducati Lenovo Team vince due mondiali consecutivi.

Campione dentro e fuori dal circuito di gara, dimostra un legame autentico con la città di Chivasso, lasciata a 16 anni per trasferirsi nelle Marche. Ritorna spesso nel Torinese per iniziative anche benefiche.

Le motivazioni del premio

Come sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina: “Quest’anno il nostro Premio Torinese dell’Anno va ad uno sportivo, uno dei più grandi campioni della storia mondiale della velocità che, grazie alle sue vittorie e al suo temperamento, è un modello di dedizione e autenticità”.

Questa la motivazione ufficiale del riconoscimento: “Per aver fatto rientrare il Torinese nell’olimpo dei luoghi natali di grandi campioni della velocità grazie alle sue vittorie e per rappresentare, soprattutto per le giovani generazioni, un esempio di passione, tenacia e gestione della popolarità senza clamori, rimanendo legato al territorio di origine a cui dedica, con particolare sensibilità, gesti solidali concreti e molteplici occasioni di incontro”.

La soddisfazione di Bagnaia

Francesco Bagnaia commenta così il riconoscimento: “Sono nato a Torino, sono cresciuto a Torino e l’ho dovuta lasciare per inseguire i miei sogni, ma per me Torino è sempre rimasta casa. La mia famiglia, i miei amici, i miei affetti più cari sono qui e ogni volta che posso torno. Per me ricevere questo premio è un grandissimo onore e porto con orgoglio questa meravigliosa città in giro per il mondo con me”.