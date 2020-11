Analisi statistica: quanto spendono i giocatori italiani e in cosa?

Il gioco d'azzardo in Italia è in continua crescita, così come dimostra il volume di giochi che ogni anno aumenta sempre di più. In quest’articolo cercheremo di darvi un quadro ampio e dettagliato sul mondo dell’industria del gioco d’azzardo, i numeri in Italia e i pericoli che si nascondono dietro alcuni casinò online non legali.

Più di 110 miliardi giocati nel 2019

Il gioco d’azzardo in Italia è assolutamente legale, sempre se parliamo di sale da gioco autorizzate dall’ADM (vedremo dopo nel dettaglio di che si tratta). Considerate, infatti, che nel 2015erano stati spesi ben 88 miliardi di euro tra scommesse sportive, lotterie e giocate ai casinò tradizionali e online. Ogni anno, poi, questa cifra è aumentata costantemente, fino al 2019,quando si è registrato il record di soldi spesi nel gioco d’azzardo in Italia, ovvero ben 110,5 miliardi di euro.

Questi sono numeri davvero importanti, anche se bisogna comunque approfondire da dove proviene la maggior parte del denaro. La prima in classifica tra le regioni italiane è la Lombardia che, grazie anche ai suoi oltre dieci milioni di abitanti, spende il doppio rispetto a Campania e Lazio, che sono comunquealtre due popolose regioni e si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto in questa speciale graduatoria.

Le vincite e le entrate fiscali

Ovviamente una grande mole di soldi spesi nel gioco d’azzardo significa anche che i giocatori italiani vincono anche molto denaro. E anche questo valore sta crescendo anno dopo anno. Ad esempio, nel 2015, i giocatori italiani avevano vinto circa 71 miliardi di euro, sugli 88 spesi. Nel 2019 questa cifra è aumentata di quasi il 30%, visto che sono diventati ben 91 miliardi sugli oltre 110 giocati nel corso dei dodici mesi. E gli altri soldi che fine fanno? Naturalmente i concessionari e lo Stato devono trarre un guadagno da tutto questo giro di denaro. Ad esempio, anche l’introito che arriva allo Stato italiano sotto forma di tasse è aumentato nel corso degli ultimi anni, come diretta conseguenza dell’aumento dell’industria del gioco d’azzardo in Italia. Nel 2012 le entrate fiscali erano pari a quasi 9 miliardi di euro, diventati 11,5 nel 2019.

La restante parte, come detto, arriva poi ai concessionari per ottemperare alle spese e naturalmente trarne un profitto.

La situazione nel 2020

Naturalmente non è possibile parlare di dati e di numeri definitivi visto che l’anno deve ancora finire. È già palese, però, che il trend di giocate nelle piattaforme di gioco è cresciuto moltissimo per due diversi motivi. Il primo è che con i mesi di lockdown e restrizioni vissute tra Marzo e Maggio e quelli successivi in autunno, gli italiani sono rimasti più tempo a casa e quindi hanno giocato di più. Il secondo è che una delle tipologie di puntata con cui si giocava di più, ovvero le sommesse sportive, sono state enormemente ridotte visto che la serie A e gli altri campionati europei sono rimasti fermi per diverse settimane.

Il gioco online

Il gioco online merita naturalmente un paragrafo a parte, anche perché è uno di quei settori del gioco d’azzardo che sta crescendo con maggiore rapidità. Nel 2017 i cittadini italiani avevano giocato in totale 27 miliardi di euro, diventati poi 36 nel 2019, attestando una crescita del 33% in soli due anni.

Naturalmente cresce anche il numero di denaro vinto nel mercato dei casino italiani per soldi veri , raggiungendo quota 22,5 miliardi di euro nel 2019. A seguire poi le scommesse sportive che hanno portato nelle tasche degli scommettitori, sottoforma di vincita, circa 7 miliardi di euro.

È chiaro che questi numeri sono destinati a crescere, ovviamente nel 2020, ma anche per i prossimi anni. Tantissimi giocatori, anche amanti delle scommesse sportive, sono ormaisoliti utilizzare il PC, lo smartphone o il tablet per giocare online. È una soluzione molto più comoda, rapida e discreta, rispetto ad andare in un centro scommesse tradizionale.

I rischi dei casinò illegali

Aumentando la mole di giocate anche diversi casinò non autorizzati hanno cercato di accaparrarsi i giocatori italiani, e alcuni di loro hanno ceduto alla tentazione di bonus senza deposito molto alti. In realtà, però, non hanno considerato che i casinò in Italia, anche quelli stranieri, devono prima ottenere un’autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo, infatti, è l’unico ente in Italia che può rilasciare la licenza per il gioco d’azzardo online.

Inoltre, spesso e volentieri, alcuni utenti non cercano le caratteristiche di un particolare casinò online, ma si basano solo sulle apparenze, e questo può rivelarsi un grave errore. È sempre meglio dare uno sguardo alle recensioni, ai pareri degli altri utenti che già hanno provato il sito prima di voi. In alternativa c’è Loopx , che ad esempio recensisce le varie piattaforme di gioco dandovi la sicurezza che sia un ottimo sito di gioco d’azzardo online.

A cosa giocano gli italiani?

Passiamo ora a vedere quali sono i giochi online preferiti dagli italiani e quanto denaro ci spendono. A farla da padrone nel 2019 (e sicuramente anche nel 2020) sono i giochi di carte e a quota fissa, come la roulette, il baccarat e il blackjack. In totale gli italiani hanno speso oltre 23 miliardi di euro nel mercato dei casinò online.

A seguire ci sono poi le scommesse sportive, anche se la differenza con i giochi dei casinò online è davvero abissale. Le scommesse, infatti, raggiungono solo quota 7,7 miliardi.

Da segnalare poi che tra i giochi di carte non c’è il poker cash che, da solo, consta di giocate per oltre 2 miliardi di euro.

Un altro trend da segnalare è l’aumento dell’online anche per quei tipici giochi da tabacchino come il Lotto o riservati principalmente alle sale da gioco, tra cui il Bingo. Il lotto infatti ha totalizzato 120 milioni di euro, e il bingo 150 milioni di euro.

Conclusione

Come avrete notato, una volta giunti alla fine di questo approfondimento sull’industria del gioco d’azzardo, è evidente che si tratta di un fenomeno in continua crescita. A far la voce grossa è soprattutto il mercato del gioco d’azzardo online, che attira sempre più utentinuovi. Oltre agli appassionati di casinò online, infatti, cresce anche il numero di cittadini italiani che utilizza dispositivi mobile anche per giochi come il Lotto, Superenalotto e Lotterie. Un’ampia crescita è prevista nel 2020, soprattutto dovuta al fatto che a causa di lockdown e restrizioni, tantissime persone sono rimaste a casa. Sarà interessante capire, poi, se questo flusso di crescita resterà costante anche l’anno successivo, o se ci sarà una leggere flessione.