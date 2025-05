Miopia nei bambini e adolescenti: l’importanza del monitoraggio precoce

Sempre più genitori si trovano a dover affrontare un problema che, fino a pochi anni fa, sembrava meno diffuso tra i più piccoli: la miopia. Spesso la preoccupazione cresce al sentire parlare di operazione miopia , ma prima di arrivare all’intervento, è fondamentale capire quanto sia importante la prevenzione e il controllo nei primi anni di vita.

La miopia, cioè la difficoltà a vedere chiaramente da lontano, è in forte aumento tra bambini e ragazzi. Le cause non sono solo genetiche: l’ambiente e lo stile di vita moderno contribuiscono in modo significativo. L’uso prolungato di dispositivi elettronici, il tempo trascorso in ambienti chiusi e la scarsa esposizione alla luce naturale sono tra i principali responsabili dell’incremento della miopizzazione precoce.

I dati parlano chiaro: in Asia orientale, in alcune aree, fino al 90% dei ragazzi in età scolastica è affetto da miopia. In Europa, la situazione è meno estrema ma comunque preoccupante, con una prevalenza crescente soprattutto tra i 7 e i 17 anni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 c’erano oltre 300 milioni di giovani miopi nel mondo. E si prevede che entro il 2050 il numero di persone miopi possa sfiorare i 5 miliardi .

Un altro aspetto da non sottovalutare è che le miopie più elevate – oltre le -7 diottrie – possono comportare rischi seri per la vista, come degenerazioni retiniche, glaucoma e distacco della retina. È per questo che riconoscere tempestivamente i segnali di una miopia in evoluzione è cruciale.

Segnali da non ignorare:

Difficoltà a leggere la lavagna a scuola

Tendenza ad avvicinarsi molto a libri o dispositivi

Strizzare spesso gli occhi

Mal di testa frequenti

Sfregarsi spesso gli occhi

I bambini, però, raramente riferiscono questi sintomi. Spesso non si rendono conto che la loro vista è diversa da quella degli altri, perché non conoscono una realtà diversa. Ecco perché è essenziale sottoporli a controlli periodici della vista già in tenera età. Gli esperti raccomandano una prima visita completa entro i due anni e controlli regolari almeno una volta all’anno dopo i cinque.

Strategie per prevenire e rallentare la miopia:

Trascorrere almeno due ore al giorno all’aria aperta

Limitare l’uso di schermi e garantire pause regolari

Mantenere una distanza adeguata da libri e dispositivi

Oggi esistono diverse modalità efficaci per gestire la miopia progressiva, e sempre più specialisti optano per programmi personalizzati, che combinano esami mirati, consigli comportamentali e soluzioni visive adatte all’età e allo stile di vita del bambino.

In alcuni casi, una volta che la crescita oculare si è stabilizzata, è possibile considerare anche soluzioni definitive come l’intervento mediante tecniche laser moderne. Ma questa è solo la fase finale di un percorso che deve iniziare con consapevolezza e prevenzione.

Quando si tratta della salute degli occhi, è fondamentale affidarsi a centri di eccellenza. Tra le migliori realtà in Italia – e riconosciuta anche a livello internazionale – spicca il Gruppo Refrattivo Italiano. Questo centro è noto per l’elevato standard qualitativo, per l’impiego delle tecnologie più avanzate e per un’équipe di specialisti altamente preparata. Il loro approccio è sempre personalizzato e attento alle esigenze del paziente, garantendo non solo efficacia clinica, ma anche sicurezza e comfort in ogni fase del trattamento.

Grazie a strumenti diagnostici all’avanguardia e tecniche chirurgiche minimamente invasive, il Gruppo Refrattivo Italiano è in grado di offrire soluzioni precise, rapide e sicure, riducendo al minimo i tempi di recupero e migliorando in modo significativo la qualità visiva sin dalle prime ore dopo l’intervento. Una vera eccellenza nella tutela della vista, per grandi e piccoli.











