Come scegliere un monopattino elettrico

Ad inizio '900 nasceva negli Stati Uniti il monopattino, un giocattolo simile allo skate, pensato per far divertire i più piccoli. Negli anni successivi, questo oggetto si è evoluto in uno strumento sportivo per i freestyler, per trasformarsi, infine, in un comodo e pratico mezzo di trasporto.

Scopriamo insieme come funziona il monopattino elettrico (anche chiamato scooter elettrico o e-Scooter) e quali sono le caratteristiche da considerare, per scegliere il modello più adatto alle tue esigenze!

Come funziona il monopattino elettrico

Il monopattino elettrico è un mezzo smart, ecologico, comodo e facile da usare. Ovviamente, in commercio sono presenti tantissimi monopattini elettrici moderni, ma tutti i modelli hanno delle funzioni comuni, che li fanno rientrare nella categoria; sono, infatti, dotati di un propulsore elettrico e di batteria, facilmente ricaricabile. Guidare i monopattini elettrici è molto semplice, infatti non è molto diverso dal guidare un monopattino normale. Ti sarà sufficiente accendere il motore elettrico tramite l’apposito tasto, darti una spinta col piede e accelerare con la manopola presente sul manubrio (a destra). Il freno, solitamente, è collocato sulla ruota posteriore e ti basterà lasciare l’acceleratore e premere sul freno per fermarti. Alcuni modelli hanno un ulteriore freno (sul lato sinistro del manubrio). Semplice, no?

I fattori più importanti da considerare

Il prezzo

La forbice è molto ampia. Si va dai modelli più economici, che costano 100-150€, di solito per bambini o modelli base, poco resistenti e con poca autonomia. Utili se si vuole provare il monopattino elettrico, senza spendere cifre eccessive.

...Fino ad arrivare ai modelli professionali, dal costo di oltre 1000€, per chi può permettersi un investimento importante e ha la certezza di sfruttare al massimo tutto ciò che offre un eScooter.

Il motore e la velocità

La potenza del motore dei monopattini elettrici per adulti va dai 250W ai 1000W.

La velocità, invece, può arrivare fino a 40 km/h, nel caso dei modelli migliori.

Sa pensi di voler utilizzare il monopattino su strade di difficile percorrenza o in collina, avrai bisogno di un motore abbastanza potente (500-600W), per guidare senza problemi.

Considera, inoltre, che la velocità massima dipende da fattori come: la qualità e la pendenza della strada, il peso del guidatore o il vento.

Le ruote

Uno dei fattori fondamentali da considerare. Ruote grandi e resistenti offrono velocità superiori e sono particolarmente indicate se hai intenzione di utilizzare strade sconnesse, ma pianeggianti.

Ruote piccole, invece, sono molto funzionali per affrontare strade pendenti e se pensi di voler utilizzare il monopattino principalmente in città.

Un altro fattore riguardante le ruote: quelle gonfiate ad aria possono offrire prestazioni migliori, ma potrebbero forarsi e vanno gonfiate abbastanza spesso.

La batteria

Quasi tutti i modelli di qualità montano batterie agli ioni di litio.

L'autonomia varia molto, a seconda della capacità della batteria e dalle condizioni in cui viene usato il monopattino. Si va dai 15 km, per i modelli meno costosi, ai 40 km per quelli migliori.

I tempi di ricarica della batteria sono di 3-5 ore, e alcuni modelli contengono al loro interno una batteria di riserva.

Altro da considerare

Fra gli altri fattori da considerare prima di procedere all’acquisto di un monopattino elettrico, ci sono:

la resistenza del telaio , dettato dalla qualità e dal tipo di materiali utilizzati;

la sicurezza dei freni : a disco, a tamburo o a pedale (elencati in ordine di qualità);

la maneggevolezza : ti consigliamo di optare per i modelli pieghevoli (facili da trasportare, in auto o in metropolitana);

il peso supportato: dai 70 kg ai 140 kg (per i modelli professionali);

Esistono, inoltre anche modelli che sfruttano il sistema autorigenerante per ricaricarsi, sfruttando l’energia della frenata.

Conclusioni

Adesso che ti è più chiaro cos’è un monopattino elettrico, come funziona e quali sono le caratteristiche più importanti, visita il sito Batna24! Sul sito potrai trovare un'ottima scelta di monopattini elettrici Xiaomi. Ricorda di seguire questa guida per scegliere quello più adatto alle tue esigenze.