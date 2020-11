Lotta ai cambiamenti climatici, Torino tra le migliori 88 città di tutto il mondo per il secondo anno di fila. "Ma c'è ancora molto da fare"

"Torino è una delle 88 Città al mondo leader nella lotta ai cambiamenti climatici, e lo è per il secondo anno consecutivo". Così Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha voluto celebrare tramite il suo profilo Facebook un successo in chiave "green" per il capoluogo piemontese.

"Un riconoscimento importante di cui tutti dobbiamo andare fieri - commenta la prima cittadina -. Lo dico con orgoglio, perché in questi anni la nostra Città ha davvero svoltato in ambito ambientale. Ma nulla accade per caso e quindi ringrazio la mia Amministrazione impegnata in prima linea su questo fronte e tutti i cittadini che mettono quotidianamente un loro valore aggiunto contribuendo al raggiungimento di questi risultati".

Accanto ai festeggiamenti per questo traguardo, però, la sindaca rivendica anche tutti gli altri risultati che Torino ha ottenuto sul fronte dell'ambiente. "Solo nel 2020 la nostra città ha vinto il Covenant of Mayors Award, premio della Commissione Europea assegnato alla città che si è maggiormente impegnata per la transizione energetica e le azioni sul clima, è entrata in shortlist, arrivando in finale insieme ad altre tre città, allo European Green Capital Award, prima città italiana della storia a riuscirci e si è classificata seconda città Italiana per sostenibilità nello Smart City Index 2020".

Successi che però, come direbbe qualunque allenatore di una squadra vincente, non possono bastare. "Abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, ma c'è ancora moltissimo da fare - conclude Appendino -. Nei prossimi anni Torino dovrà raccogliere questa eredità e rilanciarla ulteriormente. Questo è quanto dobbiamo alle prossime generazioni".