Quasi 50 mila euro per l'oncologia dell'ospedale di Carmagnola

Sicuramente ne sarebbe stata felice Silvana Cabella, la presidente dell'associazione Donnatea di Moncalieri scomparsa sei mesi fa, che tanto si era battuta per questa causa. Si è conclusa con un successo superiore alle aspettative la raccolta fondi realizzata dalle associazioni Andos, DonnaTea e V.I.T.A ODV per l’acquisto dei sistemi di refrigerazioni del cuoio capelluto per prevenire l’alopecia da chemioterapia da donare al reparto di Oncologia dell’Asl To5.

Acquistati tre 'caschi refrigeranti'

Grazie ai 46.000 euro donati dalle associazioni, l’Azienda ha potuto provvedere all’acquisto di tre sistemi refrigeranti Chemocare CIA Hilo Therm completi di cuffie e carrelli che andranno ad incrementare le apparecchiature già in dotazione al Day Hospital Oncologico di Carmagnola. I caschi sono già stati consegnati e il personale sta iniziando in questi giorni la formazione per il loro utilizzo, a settembre il sistema verrà ufficialmente inaugurato.

La spesa effettiva per l’acquisto è stata di euro 36.225 e la somma residua, in accordo tra le associazioni e la struttura, verrà utilizzata in progetti volti a supportare i pazienti che intraprendono questo percorso di cura.

La soddisfazione dell'Asl To5

“Ringraziamo le associazioni e tutti i donatori per la generosità dimostrata”, afferma il Commissario dell’Asl To5, il dottor Bruno Osella. “La collaborazione fra l’Asl e gli enti attivi nel sociale è indispensabile per offrire un servizio che sappia mettere al centro non la malattia, ma la persona".