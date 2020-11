Da lunedì 23 novembre riparte il post scuola nei nidi e nelle materne comunali di Torino

I Servizi Educativi della Città di Torino avvieranno il ‘post scuola’ gratuito nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali lunedì, 23 novembre (Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6) e lunedì 30 novembre (Circoscrizioni 1, 7 e 8).

Il prolungamento dell’orario oltre le 16,30, a fronte di specifiche e motivate richieste di almeno 3 famiglie, sarà assicurato con la presenza di personale di cooperative che si sono aggiudicate i vari lotti. Dovendo rispettare i necessari protocolli di prevenzione anti Covid 19 per svolgere le attività in questa fascia oraria, infatti, a differenza dello scorso anno, non è più possibile, durante il post scuola, comporre gruppi di bambini assegnati a sezioni diverse.

Sarà inoltre possibile, in caso di chiusura anticipata alle 15.30 dell’orario dei servizi educativi per carenza di personale e previa comunicazione alla cooperativa, iniziare il post scuola ed il post nido a tale ora, riducendo così i casi di uscite anticipate delle bambine e dei bambini.

“E’ un provvedimento organizzativo che ci consente di affrontare l’emergenza sanitaria e sarà previsto solamente per il tempo necessario a fare fronte a una situazione complessa che coinvolge tutti gli ambiti della vita economica e sociale – spiega Antonietta Di Martino, Assessora all’Istruzione della Città di Torino”.

“Non vi è alcuna intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di esternalizzare i servizi educativi – conclude l’Assessora - ai quali abbiamo destinato importanti risorse economiche per garantire qualità e sicurezza per i bambini e il personale”.