Ritrovate una ventina di dosi di crack: arrestato il pusher

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Centro hanno fermato e arrestato in corso Regina Margherita un diciassettenne senegalese dopo che questi aveva occultato un sacchetto, contenente una ventina di dosi di crack, sotto le foglie nei pressi di un albero.

Un secondo soggetto, presente in zona, alla vista degli agenti si è dato alla fuga. Poco dopo, insieme ad altri due stranieri, è stato fermato in corso Principe Oddone angolo via Masserano. Durante il controllo, proprio lui ha iniziato prima ad agitarsi e a urlare e poi a spintonare gli agenti. Non pago, ha dato una testata a una saracinesca e buttandosi per terra ha invitato le persone presenti a fare dei video per attestare un pugno ricevuto dagli agenti. Nel frangente, pur a terra, ha continuato a dare testate al muro.