L'universo di Android torna a Torino per la settima edizione di Droidcon Italy

In un momento storico in cui il settore degli eventi professionali si è dovuto piegare a nuove regole, Droidcon Italy ha voluto estendere i propri ‘confini’ per adattarli al cambiamento del sistema di accoglienza fisica, ampliando così le condizioni di accesso virtuale alla più grande conferenza Android organizzata in Italia.

Giunta alla 7° edizione e ormai riferimento indiscusso per la community globale del sistema operativo mobile di Google, l’evento targato Synesthesia - digital experience company torinese - celebra questo risultato creando quest’anno un'occasione unica di formazione, condivisione e networking.

Il 27 e 28 novembre vede protagonista, oltre ai prestigiosi speaker collegati da ogni angolo del pianeta, anche un format rinnovato, variegato e arricchito da keynote, tavole rotonde, interviste, hackathon e webinar approfonditi. Live streaming e opportunità di interazione gli ingredienti che impreziosiscono questa digital event experience su cui ha deciso di puntare anche Huawei Italia, main sponsor dell’evento.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha dichiarato: “siamo entusiasti di partecipare in qualità di main sponsor a questa edizione del droidcon Italy; in Huawei ci impegniamo da sempre per fornire ai nostri consumatori tecnologie nuove e innovative, per una user experience senza eguali, non solo a livello hardware. Abbiamo infatti introdotto nuovi servizi e un app store proprietario che rappresenta la prima vera alternativa agli store tradizionali negli ultimi dieci anni: Huawei AppGallery. Per rendere il nostro store sempre più competitivo, stiamo lavorando al fianco della comunità degli sviluppatori, che oggi sono oltre 2 milioni in tutto il mondo, per supportarli durante l’integrazione e il rilascio delle loro app, così come per l’acquisizione di nuovi utenti e la monetizzazione dei loro servizi”.

La globalità della connotazione “all digital” rende oggi più che mai tangibile il claim #Android4Everyone che accompagna droidcon Italy da tempo. E passa, inoltre, agilmente dal virtuale all’analogico grazie alle Welcome Bag con le t-shirt dell’evento e i materiali di tutti gli sponsor spediti direttamente a tutti i partecipanti in possesso del biglietto premium.

L’edizione 2020 celebra un evento che va a chiudere l’attiva stagione della webinar series promossa da droidcon Italy nell’arco degli scorsi mesi che ha prodotto ulteriore engagement presso la community italiana e internazionale e reso la manifestazione “all year long”.

Enrico Beraldo, Advento.live Director e Synesthesia Head of Events, specifica che “per la perfetta riuscita di questa edizione e di tutte quelle che coinvolgono l’apparato dedicato agli eventi, Synesthesia ha messo in campo le sue migliori forze creando le soluzioni Advento.live e un team dedicato solo ai meeting sia digitali sia in presenza".

La novità di questo droidcon Italy è offrire per la prima volta la possibilità di porre domande aperte live relative a Jetpack Android al team di ingegneri Google in una tavola rotonda, segno di un’evoluzione del format rispetto alla “classica” conferenza, in cui engagement e alto tasso di interesse sono garantiti da nomi di spicco, come Chris Banes, che si mettono a disposizione del pubblico grazie alla formula “Ask Googlers”.