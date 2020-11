Tra deiezioni canine e rifiuti, via Ceresole affoga nel degrado. Petrarulo: “Quando la pulizia?”

Uno slalom tra le deiezioni canine, con vista rifiuti. Non è di certo un bello spettacolo quello che si manifesta in via Ceresole, all’altezza del civico 30, in Barriera di Milano.

La via sembra ormai assediata dal degrado: le condizioni igieniche sono carenti, i rifiuti ingombranti fuoriescono dai cassonetti e la sporcizia è pressoché ovunque. A segnalare la situazione Raffaele Petrarulo, capogruppo della Lista civica Sicurezza e Legalità: “I residenti lamentano questa situazione da anni. In passato la problematica era già stata sollevata attraverso altri atti presentati che, però, pare non abbiano sortito risultati dato che la situazione risulta immutata”.

Ecco perché la sporcizia e il degrado di via Ceresole arriveranno direttamente in Sala Rossa, in Consiglio comunale: “Ho presentato un'interpellanza alla sindaca per sapere con che frequenza Amiat prevede passaggi in quella via e in che cosa consistano” spiega Petrarulo. “Va verificato se si sia provveduto, con quali modalità e con quali risultati, a sollecitare la proprietà del civico segnalato per la pulizia dei marciapiedi; se siano stati fatti dei controlli da parte della Polizia Municipale e se siano stati elevati verbali e quali intenzioni di riqualificazione siano previste nel prossimo futuro sull'edificio in questione” conclude il consigliere comunale.