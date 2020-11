Anche tre torinesi in manette per il tentato sequestro (sventato) di un imprenditore di Genova

Sono 6 le persone arrestate dalla polizia con l'accusa di avere tentato il sequestro di un imprenditore di Genova : quattro uomini e due donne tra i 25 e i 43 anni, residenti in Piemonte e in Lombardia.

Si tratta, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, di Davide Termine 25 anni, nato in provincia di Bari e residente a Torino, di Davide Girlanda, 35 anni, nato e residente in provincia di Torino, Claudio Isosceli, 43 anni, nato e residente a Torino.

E ancora: Bruno Pavese, 41 anni, nato ad Alessandria e residente in provincia di Asti, Samantha Pluchino, 25 anni, nata in provincia di Cuneo e residente a Varazze, e Viviana Amoretti, 28 anni, nata e residente in provincia di Pavia.