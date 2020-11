Moncalieri, parcheggia male e manda a quel paese i vigili urbani: denunciato

Tutto è nato dall'auto parcheggiata male ed è finita con una denuncia. E' successo ieri a Moncalieri, dove un uomo aveva messo la sua vettura vicino all'ingresso del cantiere dell'ex Dea, in strada Torino.

In questro modo, però, dava fastidio agli operai, tanto che il conducente è stato richiamato prima che si allontanasse per andare al cimitero. Lui però ha tirato dritto, obbligando gli operai a chiamare la Polizia locale. Al ritorno, il proprietario ha trovato la pattuglia e anzichè ammettere le sue responsabilità ha cominciato a mandare tutti a quel paese.

Mentre stava per allontanarsi in auto, facendo retromarcia ha colpito un vigile e a quel punto la pattuglia lo ha bloccato. In qualche modo è stato convinto a scendere dalla vettura e per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

La polizia locale, assieme ai colleghi di La Loggia che si trovavano nei pressi, era dovuta intervenire anche pochi giorni fa in borgata Barauda per una bisarca che si era incastrata tra le viette del borgo. Condotta da un autista sloveno, secondo le ricostruzioni era appena andato a consegnare delle auto in zona Freylia.

Poi, dovendo andare verso l'autostrada, il navigatore l'ha fatto passare per Barauda, visto che l'ingresso è poco distante lungo la provinciale 20. L'autista però non sapeva che c'erano vie strette e case. Nel tentativo di divincolarsi, ha colpito una casa sbrecciando il muro esterno.

La presenza della polizia locale ha aiutato il camionista a venirne fuori, anche se c'è voluto più di un'ora.