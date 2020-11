Anche i migliori cedono al Covid, la pandemia fa crollare del 23% pure l'export dei distretti piemontesi

Anche i primi della classe devono sopportare pagelle negative. Ma non per colpa loro: è il Covid ad aver colpito anche i migliori, a livello economico. Ovvero i Distretti e i poli tecnologici piemontesi che, per la prima volta dal 2016, si trovano a far i conti con un segno meno nelle esportazioni. Un -22,8% che vale 1,3 miliardi di euro, mentre lo scorso anno il dato complessivo era di 11,4.

L’andamento 2020 dei dodici distretti tradizionali e dei due poli tecnologici del Piemonte emerge della nuova edizione del Monitor dei primi sei mesi messo a punto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. E si registra come sia stato soprattutto il secondo trimestre (quello del lockdown) ad abbassare i risultati: un -35,9% rispetto al -8,7% del primo trimestre, quando gennaio e buona parte di febbraio erano rimasti immuni dal contagio.