Lockdown: curiosità su giochi, passatempi e sport

La chiusura in casa riporta gli italiani a rispolverare vecchie passioni, hobby accantonati o semplicemente passatempi e giochi dell’infanzia. Sembrerebbe che tra i più gettonati vi siano sempre il classico Monopoli, Risiko e Scarabeo. Anche Lego è in rialzo con le proprie vendite, questo dato a conferma della scelta degli italiani verso i classici dell'intrattenimento.

Serie Tv

Inevitabilmente le serie Tv stanno rappresentando per i servizi di streaming più e meno noti, la possibilità di incrementare il proprio fatturato, considerando quanto sia semplice e comune al giorno d'oggi usufruire di tali servizi di streaming in differita. C'è da evidenziare tuttavia come alcuni servizi tra i più noti, vedi Netflix, abbiano attuato promozioni sulle tariffe per agevolare gli utenti interessati ad usufruire dei relativi contenuti. Oltre a questo sono stati loro stessi anche influenzati a livello creativo. Ad ottobre è uscito Social Distance, la prima serie Tv girata in remoto e ambientata durante il lockdown.

Il mondo delle scommesse online

Sembrerebbe che non vi siano dubbi, anche gli appassionati scommettitori stanno vertendo verso i Casinò Online, come conferma diretta degli effetti di questo 2020 che anche in questo settore sta influenzando le scelte di milioni di Italiani. Sono sempre più i giocatori che si riversano nelle scommesse online e nel gioco d'azzardo: si parla di un aumento del 35% rispetto ai mesi precedenti.

Molte sono le piattaforme online che permettono ai giocatori appassionati o anche semplicemente ai curiosi che intendono avvicinarsi al gioco online per passare qualche ora di divertimento, di giocare a titoli classici come Blackjack, Poker, Roulette e Slot classiche o meno classiche come Fruity 3x3, Jingle Spin o Book of RA gratis, usufruendo di bonus che permettono al giocatore di divertirsi con giri gratuiti e incentivi competitivi.

L’eccezione del golf

Come noi tutti sappiamo, dallo scorso 6 novembre l'Italia si è trovata suddivisa nelle tre macroregioni: zona gialla, arancione e rossa, determinando la severità delle restrizioni e dei divieti delineati per limitare il contagio da Covid-19.

Per gli appassionati sportivi o semplicemente per chi pratica sport a livello amatoriale, sono subentrate inevitabilmente nuove linee guida per adattarsi a questa nuova condizione di emergenza sanitaria, ma sembrerebbe che in particolar modo per chi pratica Golf, le cose siano leggermente diverse. Da una circolare del 7 novembre 2020 della Federazione Italiana Golf si viene a conoscenza della curiosa notizia che consente le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, messe in atto da organi sportivi internazionali senza la presenza di pubblico. Naturalmente nel protocollo anti-contagio vengono elencate tutte le regole e le raccomandazioni per i tesserati, come l'utilizzo costante della mascherina, possedere un proprio disinfettante personale da utilizzare almeno una volta al termine di ogni buca ed evitare il più possibile assembramenti nelle zone del campo.

Conclusione

Sicuramente in tutta Italia bisognerà tenere duro e fare ancora qualche sforzo per superare questi momenti delicati, ma per fortuna si può fare affidamento su occasionali forme di distrazione e intrattenimento, che con qualche risata e qualche emozione possono aiutare a mantenere alto il morale.