Al via il ripristino della pavimentazione sul raccordo autostradale "Torino-Caselle"

Anas ha programmato gli interventi di ripristino della pavimentazione sulle rampe di svincolo del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, lunedì 23 e martedì 24 novembre saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo 2 per Borgaro (km 4,450) per il traffico proveniente da Caselle. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre la limitazione sarà in vigore sulle rampe di ingresso e uscita dello svincolo n. 3 (SP 460) sia in direzione Caselle che Torino.

Il cantiere sarà attivo nella fascia oraria 7– 19, con traffico indirizzato in loco sul percorso alternativo.