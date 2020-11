Una cittadina marocchina di 30 anni è stata arrestata per tentato furto giovedì pomeriggio dagli agenti del Commissariato San Donato.

La donna, dopo essersi impossessata di prodotti deodoranti per quasi 400 euro, ha cercato di oltrepassare la barriera delle casse pagandone solo alcuni. Fermata, è stata poi arrestata dagli agenti del commissariato che l’hanno sanzionata per 400 euro visto che non vi era alcuna urgente necessità che giustificasse la presenza nel luogo dell’intervento.