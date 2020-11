Buona la prima per la Reale Mutua Basket Torino, Biella lotta ma va al tappeto [FOTO]

La Reale Mutua si aggiudica il primo derby piemontese, superando Biella al forum per 58-76. Partita tutt’altro che semplice per la squadra di coach Cavina: nonostante le tantissime assenze, Biella si è rivelato un avversario ostico, in grado di di tenere il campo per almeno di tre quarti. Dopo le ombre di Forlì ritorna sotto i riflettori Jason Clark con una prestazione da 28 punti (4/5 da 2, 5/9 da 3). Doppia doppia per Diop che mette a referto 20 punti e 10 rimbalzi.

CRONACA

Nonostante il roster ridotto all’osso (otto i giocatori convocati, due classe 2004), l’approccio di Biella è coraggioso ed energico e dopo 60’’ di confusione da una parte e dall’altra i ragazzi di coach Squarcina provano a portarsi avanti con Wojciechowski e Bertetti (6-3). La reazione di Torino è affidata a Diop e Clark, ma la Edilnol trascinata dal giovanissimo Miaschi riesce a tenere botta pareggiando i conestri dei torinesi. Sul risultato di 12-12 a 5’ dalla fine del primo periodo, il break di 7-0 della Reale Mutua costringe i padroni di casa in time out (12-19); all’uscita dalle panchine Biella prova a rifarsi sotto, ma la squadra di Cavina è brava a rispondere a tono, con i primi 10’ che si chiudono sul 17-25. Nella seconda frazione è ancora Biella a partire con il piede giusto: la difesa energica dei rossoblu tiene Torino a bocca asciutta per almeno tre minuti abbondanti, mentre sul fronte offensivo l’Edinol accorcia con Wojciechowski e Lugic (21-25). Torino si affida Clarks e Diop (24 dei 38 punti del primo tempo portano il loro nome) per respingere gli assalti di Biella, ma la pressione asfissiante dell’Edilnol ha la meglio e a 55’’ dalla sirena dell’intervallo lungo Wojciechowski schiaccia per il -1 (34-35). Sul finale la tripla di Clarks concede a Torino un po’ di respiro e manda le due squadre a riposo sul 34-38.

Nella ripresa cambia la direzione della partita, la Reale Mutua trova le chiavi della difesa di Biella che, complici le rotazioni cortissime, non tiene più il passo dei gialloblù: dopo 26’ Torino sul +13 (36-49). La doppia cifra di svantaggio, però, non impensierisce i rossoblu che con il parziale di 7-0 dimezzano prontamente lo svantaggio, con il terzo quarto che si chiude poi sul 47-55. Nell’ultima frazione Biella tenta il tutto per tutto risalendo fino al -4 (56-60). I padroni di casa avrebbero anche la palla per tornare a contatto con Torino, ma il fallo in attacco di Miaschi su Toscano è lo sliding door della partita: parziale di 2-16 della Reale Mutua e partita chiusa. Finale 60-76.

Con il rinvio della partita con Capo D’Orlando, prossima sfida in calendario per la Reale Mutua il 6 dicembre al Pala Gianni Asti contro Piacenza.

Edilnold Biella-Reale Mutua Basket Torino 60-76 (17-25, 17-13; 13-17, 11-21)

Biella: Lugic 7, Wojciechowski 15, Bertetti, Pollone 6, Pietra, Aimone, Hawkins 20, Miaschi 10. All. Squarcina

Torino: Diop 20, Bushati 4, Cappelletti 7, Clark 28, Campani 10, Origlia ne, Ferro ne, Penna, Pinkins ne, Pagani, Toscano 2, Alibegovic 5. All. Cavina