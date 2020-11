Al Parco Commerciale Dora c'è “Rosso indelebile”, arte diffusa contro la violenza sulle donne

La cultura è una dei principali antidoti contro le problematiche della società e può esserlo anche contro la violenza sulle donne: è proprio in occasione della Giornata Internazionale che, al Parco Commerciale Dora, si svolgerà un evento inserito nell'ambito della seconda edizione di “Rosso indelebile”, progetto artistico e sociale ideato da Rosalba Castelli attraverso l'associazione Artemixia.

I corridoi dell'Ipercoop di Via Livorno ospitano, da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre, quello che è stato definito come un “percorso di arte collettiva sul tema della violenza di genere” fruibile mentre si fa la spesa: “Utilizzeremo – spiega Castelli - il potere dell'arte di arrivare alle corde emotive delle persone meglio dei numeri e delle parole: ad oggi più di 40 artiste e artisti hanno apportato i loro contributi figurativi, performativi, musicali e teatrali. Quella che, personalmente, chiamo 'arte della sensibilizzazione' esce dai luoghi elitari per entrare in mezzo alla gente, invitando a una maggiore responsabilità collettiva”.

L'iniziativa è sostenuta anche dalla Circoscrizione 4 di Torino: "Fare cultura – commentano il presidente Claudio Cerrato e la coordinatrice alla cultura Sara Cariola – significa anche promuovere la parità effettiva dei diritti e delle opportunità per tutte e tutti. Abbiamo investito in progetti come Rosso Indelebile perché la formazione di una cultura diffusa sul contrasto alla violenza di genere passa anche attraverso il rafforzamento del lavoro di rete di tutti i soggetti attivi sul territorio”.

Per quanto riguarda il programma, l'evento prevede per martedì 24 la diffusione (attraverso l'altoparlante del centro commerciale) di alcuni messaggi informativi sulla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne e dei saluti istituzionali dell'assessore ai diritti della Città Marco Giusta e dei rappresentanti della Circoscrizione 4; il giorno successivo (ore 18), invece, sarà possibile partecipare “virtualmente” al percorso espositivo in diretta streaming.

Gli artisti che esporranno saranno Rosalba Castelli, Ambretta Rossi, Pamela Rosa Clot, Beatrice Sacco, Lodovica Paschetta, Deborah Joy Bormann, Luca Maria Aquilano, Giovanna Mavilia, Cecilia D’Urso, Roberta Petrone, Salvatore Varveri, Claudia Guccione, Antonio Dibennardo, Tiziana Bussolini, Sara Melis, Sara Francesca Molinari, Claudio Bellino, Marake, Vadis Bertaglia, Angelo Caforio, Pamela Sara e Carola Palazzi Trivelli.