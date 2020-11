Pancalieri, focolaio di Coronavirus in una delle due case di riposo per anziani: 40 contagi

Ancora Covid nelle case di riposo e 40 persone contagiate, tra ospiti e operatori. E' la situazione che si sta vivendo nel Comune di Pancalieri, dove il Coronavirus sta trovando un nuovo focolaio.



A darne notizia è il sindaco della città, Luca Pochettino, che ha sottolineato come non può specificare per motivi di privacy di quale delle due strutture presenti sul territorio si tratti. Ma assicura che "non ci sono casi critici e tutti i parenti sono già stati avvertiti".