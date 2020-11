I carabinieri di Venaria stanno indagando sull'incendio scoppiato questa notte, poco dopo le 4, nel retro di una pizzeria in via Sauro, in centro città.

Le fiamme hanno distrutto la zona forno e danneggiato l'impianto di condizionamento dell'aria. Sul posto i vigili del fuoco di Caselle e i militari dell'Arma.

Da una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da una catasta di legno, posizionata accanto ad un muro esterno, a cui qualcuno avrebbe dato fuoco.