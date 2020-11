Funerale con cremazione: quanto costa e a chi rivolgersi

La formula funerale con cremazione prende sempre più piede piede e in tanti si chiedono quanto costa e a chi rivolgersi.

Si tratta di aspetti da prendere in considerazione quando si fa una scelta di questo tipo ed è importante sapere che ci si deve sempre rivolgere a delle onoranze funebri specializzate. Chi ad esempio ricerca delle pompe funebri Roma che siano in grado di offrire il servizio di cremazione può rivolgersi ad Exequia, impresa che da anni opera nel settore proponendo dei costi vantaggiosi per tutti.

I costi di un funerale con cremazione

Sono tante le variabili che vanno a determinare il costo di un funerale con cremazione ed è utile capire come organizzare il tutto per rimanere nel budget a propria disposizione.

Se la volontà della persona cara defunta è quella di procedere con la cremazione, si deve sempre contattare un’impresa che sia in grado di gestire tutto il percorso. Si va dalla classica cerimonia funebre, con relativo servizio, allo step finale della cremazione e della consegna delle ceneri della persona defunta ai familiari.

C’è la possibilità di effettuare un funerale con cremazione low cost. Naturalmente il costo crescerà, quasi fino ad arrivare a quello di un funerale tradizionale con sepoltura, in base ai servizi che si andranno a scegliere.

Proprio come nel più classico dei funerali, sarà necessario scegliere la bara, la qualità e la quantità dei fiori presenti alla veglia e alla cerimonia funebre, i servizi accessori quali vestizione della salma e così via. La scelta è personale e il prezzo varia in base a quest’ultima.

A questo punto, poi, oltre al costo della cremazione si dovrà decidere dove conservare le ceneri. Va ricordato che se queste vengono conservate in casa non ci sarà nessun costo, ma se invece si preferisce riporle in cimitero ci sono i costi cimiteriali da prendere in considerazione. Per conoscerli è utile rivolgersi al cimitero della propria città.

A tutto questo si deve, poi, aggiungere il costo del forno crematorio. Per l’anno 2020 è stata stabilita la cifra di 511,60 euro.

Altre spese da prendere in considerazione, come accade anche per i funerali tradizionali sono quelle della realizzazione e affissione dei manifesti funebri, la necessità di spostarsi da un comune all’altro per il processo di cremazione e così via. In base ai dettagli e ai servizi scelti si andranno a individuare i precisi costi di un funerale con cremazione.