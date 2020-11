Pininfarina Engineering, l'auspicio di Nosiglia: "Speriamo che si trovi una soluzione entro Natale"

Una scena che si è ripetuta, ma un "ciack" che nessuno avrebbe mai voluto battere, visto che porta con sé situazioni di sofferenza e di timori per il futuro. Ancora una volta, l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia è sceso in campo in prima persona per portare la propria vicinanza a lavoratori colpiti dalla crisi industriale.



E se una volta era toccato a Embraco o altre relatà, il pomeriggio di oggi ha visto l'alto prelato presentarsi a Cambiano, ai cancelli dello stabilimento Pininfarina, per partecipare delle difficoltà dei dipendenti di Pininfarina Engineering (erano 135 ora sono scesi a 127) che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della chiusura per liquidazione del ramo d'azienda di proprietà del Gruppo indiano Mahindra.

"Non tocca alla Chiesa risolvere i problemi del lavoro - ha detto Nosiglia ai lavoratori -, ma io ritengo che sia importante, anzitutto per la comunità cristiana, per voi e per le vostre famiglie, interessarmi delle situazioni che esigono l’apporto di tutte le componenti della società. Il lavoro è il primo elemento e diritto fondamentale da salvaguardare in ogni modo: ne va della dignità stessa della persona che lavora e della necessità di sostenere le proprie famiglie e l’intera società. Soprattutto quando ci troviamo in un periodo di eccezionale emergenza come è questo della pandemia".