L'estate si riscopre ancora timida: dopo i primi caldi, su Torino e provincia torna un po' di instabilità

Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime comprese tra 28 e 29 °C. Minime domani intorno 19 °C. Ventilazione generalmente assente o debole variabile, tranne sui confini alpini dove potrebbero esserci anche forti raffiche occidentali. Possibili raffiche in uscita dai temporali sulle zone alpine e sulle pedemontante adiacenti.

Le temperature cominceranno a calare soprattutto per via delle precipitazioni, con valori massimi che saranno compresi tra 25 e 26 °C, mentre le minime saranno ancora stazionarie al primo mattino. Venti assenti o deboli variabili su pianure, ad eccezione di forti raffiche presenti nei temporali.

Da lunedì 10 giugno ancora instabilità anche nella giornata di lunedì, con rovesci e temporali sparsi un po' ovunque soprattutto sulle pianure a partire in alcune zone anche dalla mattina. Nei giorni successivi avremo ancora instabilità ma in complessiva diminuzione come estensione dei fenomeni. Le temperature caleranno ancora di qualche grado per riportarsi nella media del periodo o addirittura un po' sotto in alcune zone.



