Rspp esterno: la normativa che le aziende devono conoscere

La figura del Rspp esterno è molto importante in azienda ed è importante definire al meglio quelli che sono gli obblighi imposti dalla normativa attualmente in vigore.

In questo specifico caso si fa riferimento Decreto Legislativo specifico: il n. 81/2008. Per capire il quadro normativo si deve, quindi, fare riferimento a questo decreto e in particolare all’articolo 17 dello stesso, che indica in modo chiaro e univoco che la nomina del Rspp è obbligo del datore di lavoro.

Ricordiamo che Rssp è un acronimo per indicare la figura, sempre più importante all’interno delle aziende, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il primo step è quello di individuare le aziende che hanno l’obbligo di nomina di un Rssp. Nel decreto in questione esiste una lista di aziende che devono ottemperare a suddetto obbligo.

Possiamo, in linea di massima, individuare alcune tipologie di aziende: quelle con oltre 200 dipendenti, le strutture ospedaliere, le strutture adibite al ricovero sanitario sia nel pubblico che nel privato con più di 50 dipendenti, le aziende a rischio rilevante e così via.

Dopo aver capito se si rientra o meno nella lista, è importante procedere con la nomina stessa. Non tutti i professionisti possono ricoprire la carica di Rssp esterno ed è proprio per questo che è utile ottenere una consulenza specifica con una azienda come Gruppo Maurizi per andare a individuare solo i migliori professionisti tra quelli che è possibile nominare.

Prima di procedere con la nomina, infatti, è utile sapere se il professionista scelto sia o meno in possesso dei requisiti ben definiti nel decreto legislativo di cui sopra.

Il ruolo del Rssp esterno

Qual è il ruolo di questo responsabile? Il medico esterno deve essere il garante della salute dei dipendenti. Il punto cruciale è la sicurezza dei lavoratori in quelle che vengono definite imprese ad alto rischio.

Oggi come oggi, quello della sicurezza sul posto di lavoro è un argomento molto caldo dato che purtroppo si contano ancora molti morti a causa delle inadempienze da questo punto di vista.

Garantire l’incolumità dei propri dipendenti è molto importante ed è per questo che si deve sempre avere ben chiari i ruoli e l’importanza della figura del Rssp esterno.

Quest’ultimo sarà addetto alla prevenzione e al controllo. Dovrà collaborare con l’azienda, indicando delle specifiche soluzioni per rendere sicuri gli ambienti di lavoro, e dovrà mettere a punto un sistema di controllo affinché tutto vada nel verso giusto.