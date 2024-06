Beinasco estingue mutui e debiti e apre una nuova stagione

Beinasco mette alle spalle la stagione più difficile, quella dei conti fuori posto e dei debiti. "La città non ha più mutui da pagare", ha detto con soddisfazione il sindaco Daniel Cannati. "Se è una buona notizia per una famiglia immaginate quanto possa esserlo per una comunità di quasi ventimila persone: nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il piano che ci permetterà in poche settimane di estinguere definitivamente tutti i mutui e i debiti del Comune".

Quasi due milioni tra mutui e debiti

In questo modo verranno risparmiate decine di migliaia di euro di interessi, che potranno essere investiti in servizi e nuove iniziative. "Non è una casualità, ma il frutto di un lavoro impegnativo che va avanti da mesi insieme ai tecnici del comune. Quando abbiamo iniziato l’attività amministrativa abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni importanti criticità: quasi due milioni di mutui, debiti fuori bilancio e passività pregresse per quasi mezzo milione e una Beinasco Servizi che perdeva circa 250mila euro ogni anno", aggiunge il sindaco Cannati.

"Adesso inizia una nuova stagione"

"Abbiamo lavorato da subito per risanare questi conti, con scelte responsabili e impegno, senza pesare sulle spalle dei cittadini - che in questi anni non hanno visto aumentare nessuna delle imposte comunali", conclude il primo cittadino. "Ora Beinasco è un comune senza debiti, con una Beinasco Servizi che ha chiuso il bilancio in pareggio e con importanti investimenti per il futuro, senza lasciare debiti sui cittadini di domani".