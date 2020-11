SEO: l’importanza dell'ottimizzazione per essere primi su Google

Essere primi su Google è il sogno di chi ha un'attività, di chi vende prodotti o di chi offre servizi. Ed è per questo motivo che è importante capire il valore della SEO e l’importanza dell’ottimizzazione dei contenuti.

Le basi della SEO

Esistono così tanti siti internet che fare la differenza è la prima regola che si deve prendere in considerazione. Distinguersi dagli altri e conquistare il cuore del pubblico e dei potenziali acquirenti. Che si tratti di beni o di servizi, ciò che si vende deve essere percepito come unico, come il migliore nella propria nicchia di riferimento.

Qui entra in gioco la SEO. Quali sono le regole base della SEO quelle da tenere sempre a mente per fare in modo che i propri contenuti scalino la SERP sino alla prima pagina?

La SEO (acronimo di Search Engine Optimization) è una potente arma nelle mani di chi ha un sito e un brand e ha come obiettivo quello di rafforzarli. Non si tratta, però, di una cosa che può essere lasciata al caso.

Sarà necessario uno studio del sito web, uno studio dei competitor e delle parole chiave per le quali posizionarsi. Sarà necessaria una strategia ben precisa e ben studiata, senza la quale non si potrà andare da nessuna parte.

I vantaggi della SEO? Si andrà a rafforzare il proprio brand e si entrerà nei pensieri dei possibili clienti dello stesso. Un passaggio molto importante. L’obiettivo deve essere quello di farsi trovare e di farsi ricordare.

Non solo. La SEO permette di ottenere il cosiddetto traffico organico che, a differenza del traffico a pagamento, non ha un costo. In questo modo ci si potrà fare pubblicità a costo zero. Si tratta di un aspetto molto importante che non può essere messo in secondo piano, poiché da qui passa il successo della propria attività, sia su Google che nella quotidianità.