Servizi funebri a rate: è possibile?

Spesso il costo di un funerale per una persona cara risulta essere una spesa difficile da gestire. Chi si trova in difficoltà economica può trovarsi dinanzi alla necessità di dover garantire un funerale dignitoso a una persona cara, ma senza avere i soldi per pagare un servizio che in molti casi può essere costoso.

Cosa fare? Porgere l’estremo saluto a chi ci ha accompagnato per tutta la vita è doveroso ed è per questo che si deve conoscere la possibilità, data da alcune agenzie, di pagare i servizi funebri a rate. Una possibilità pensata proprio per le fasce di popolazione più indigenti e per venire incontro a chi ha questo tipo di difficoltà.

Chi cerca delle onoranze funebri Roma che siano in grado di offrire il servizio deve rivolgersi a Exequia. L’agenzia, che da anni opera nel settore dei funerali, ha messo in piedi un sistema di pagamento a rate dei servizi funebri che offre così da poter venire incontro alle esigenze di tutti.

Come funziona? Assieme all’agenzia e in base alle proprie esigenze si potrà pensare a un piano di rateizzazione delle spese del funerale. In questo modo, la spesa diventa più semplice da affrontare e non sarà necessario rinunciare a nulla. Chi muore avrà ciò che merita: un funerale dignitoso, partecipato e con tutto l’amore di parenti e persone vicine.

L’agenzia funebre in questione offre anche la possibilità di richiedere un preventivo gratuito per la stima dei costi dei servizi così da permettere alle famiglie di scegliere quelli più in linea con le proprie esigenze e con il tetto di spesa sostenibile.

Avere questa possibilità e una flessibilità nel pagamento grazie alle rate permette di far tirare un sospiro di sollievo a molte famiglie. In questo modo tutti avranno la possibilità di prendere in considerazione i servizi desiderati considerando che sarà possibile dilazionare i pagamenti nel tempo.

La rateizzazione dei costi del servizio funebre si applica su tutto ed è pertanto possibile scegliere la bara, il servizio fiori, l’eventuale cremazione della salma e tutto ciò che si desidera tenendo conto delle proprie possibilità e dell’entità delle rate da pagare.

Tra i servizi più richiesti, specialmente in questo periodo così difficile di pandemia globale, c’è quello del supporto psicologico. Anche in questo caso, l’agenzia di onoranze funebri in questione è in prima linea e fornisce un servizio serio e puntuale a chi ne ha bisogno.