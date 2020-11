Grande successo per il quinto Torino Short Film Market: 500 accreditati e 2000 opere prime

La quinta edizione del Torino Short Film Market - organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio nel contesto della terza edizione di Torino Film Industry - che si è svolta eccezionalmente on line dal 17 al 24 novembre, si chiude con un bilancio più che positivo che testimonia il ruolo nodale della manifestazione e il crescente interesse verso il mercato dei cortometraggi. L’utilizzo delle piattaforme online ha rappresentato per il TSFM una sfida che, però, ha permesso di lavorare con ospiti di tutto il mondo, a prescindere da distanze e fusi orari.

500 accreditati (di cui metà stranieri), 64 Paesi rappresentati, 800 appuntamenti con una media di audience di 60 persone e circa 800 corti nella Video Library di 93 Paesi diversi di cui 200 opere prime, sono i numeri del successo del Torino Short Film Market Volume 5.

“Le nuove modalità di fruizione non solo non hanno affossato il Torino Short Film Market, ma lo hanno rafforzato, come i numeri di questa edizione dimostrano. Per questo è allo studio un futuro ibrido per il TSFM: in presenza e on line. L’interesse dei principali attori del settore verso il nostro evento, l’affetto di chi ha voluto esserci a tutti i costi sono la ricompensa più grande per questo straordinario evento” commenta Jacopo Chessa, fondatore del TSFM.

Fra le novità 2020 di maggior successo il workshop intensivo sulla creazione e realizzazione di cortometraggi tenuto da Massimiliano Nardulli e Massimo D’Orzi che ha ricevuto feedback entusiastici da parte dei partecipanti.

Aperto a tutti gli aspiranti registi e/o sceneggiatori che stiano lavorando su un progetto cinematografico per cortometraggio in fase iniziale di sviluppo, ha fornito le conoscenze di base e gli strumenti di lavoro utili per la scrittura di una sceneggiatura e la realizzazione di un cortometraggio.

Il riscontro è stato talmente positivo che il Torino Short Film Market sta studiando di sviluppare il progetto proponendo altri appuntamenti durante l’anno rivolti a progetti di tutt’Europa.

Il 5° Torino Short Film Market è stato realizzato con il sostegno di: MEDIA – Creative Europe, MiBACT, Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.