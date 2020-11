A Moncalieri l'arco di borgo Navile dedicato alle donne e illuminato con un ideale nastro rosso

Anche a Moncalieri sono diverse le iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra oggi, 25 novembre. L’amministrazione ha illuminato l’arco di Borgo Navile con un ideale nastro rosso legato, accompagnato dalla scritta “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre”.

Una sorta di “benvenuto” all’altra iniziativa del centro storico con i negozianti che hanno inserito nelle loro vetrine un oggetto rosso e appendendo un cartello per ricordare la giornata. Perché sia chiaro a tutti, ai residenti di Moncalieri e a chi arriva in città per lavoro o altre esigenze, che questa è una battaglia che coinvolge tutti.

Già da ieri, infatti, le vetrine dei negozi del centro storico si sono tinte di rosso per simboleggiare la vicinanza alla giornata contro la violenza sulle donne. In ogni vetrina, i negozianti hanno messo un oggetto rosso, assieme ad un cartello che spiegasse l’importante appuntamento.

L’iniziativa è stata portata avanti con il coordinamento dell’associazione Donne Moncalieri.