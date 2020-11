Natale solidale a Carmagnola con 165.000 euro in buoni spesa donati dal Comune alle famiglie in difficoltà

Per il Natale di questo difficile anno, l’Amministrazione Comunale di Carmagnola elargirà 150.000 euro in buoni spesa a famiglie in difficoltà e 15.000 euro in buoni spesa da 50 euro l’uno per tutti i diciottenni, da spendere esclusivamente in esercizi commerciali della città.

Inoltre, il Comune sta predisponendo la trasmissione di musica in filodiffusione nella principale via del centro e un grande allestimento di luminarie e installazioni che finanzierà completamente, senza chiedere i consueti contributi economici ai commercianti.

Il riferimento informativo dell’iniziativa sul web è la pagina facebook @nataleconituoiacarmagnola

L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove anche “A Natale io compro locale”, iniziativa che prevede la distribuzione di voucher sconto del 10%, proposta da Il Carmagnolese in partnership con la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e con l’Ascom.

Da segnalare inoltre l’iniziativa “La mia vetrina è la tua” che i commercianti locali hanno lanciato nel periodo di restrizioni da “zona rossa”, una bella idea nata “dal basso”, attraverso la quale la merce dei negozi chiusi viene esposta nelle vetrine di quelli che sono autorizzati ad aprire.

Dichiarano il sindaco Ivana Gaveglio, l’assessore alle manifestazioni Vincenzo Inglese e l’assessore al commercio Gian Luigi Surra, che hanno delineato le iniziative con tutta l’amministrazione: “Mai come quest’anno il Santo Natale conferma il suo significato di solidarietà e speranza. Ci auguriamo che le iniziative messe in campo in collaborazione con l’Ascom possano costituire un concreto aiuto alle famiglie in difficoltà e un contributo alle attività commerciali messe a dura prova in questo 2020. Rinnoviamo quindi l’invito ai cittadini ad acquistare presso i negozi carmagnolesi”.

Conclude l’Amministrazione: “Siamo certi che le risorse messe a disposizione dal Comune, con il sostegno alle iniziative promosse dall’Ascom, e l’illuminazione natalizia della città, contribuiranno a creare, almeno in parte, un’atmosfera natalizia serena, con l’auspicio di un 2021 più prospero per la nostra comunità e dell’Italia intera”.