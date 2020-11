Giornata contro la violenza sulle donne: si illumina di rosso la sede dell'ordine dei medici

La sede dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino si illumina di rosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che come ogni anno si celebra il 25 novembre.

È un piccolo gesto simbolico per ricordare tutte le donne vittime di violenza, fisica e psicologica, e aumentare l’attenzione di colleghi e cittadini su un problema che durante questo periodo di pandemia e, in particolare, durante i mesi di lockdown si è ulteriormente esteso.

Come medici e odontoiatri, pur nel grande impegno che sta richiedendo l’emergenza Covid, non vogliamo dimenticare di poter essere in prima linea per intercettare gli episodi di violenza domestica e di genere, aiutando le vittime e contrastando il fenomeno.