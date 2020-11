Torino, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità si trasferisce online ma coinvolgerà 20mila studenti

“Non lasciare indietro nessuno...mai”: è questo lo slogan dell'edizione 2020 del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, organizzata come sempre a Torino dalla Consulta Persone in Difficoltà.

L'evento, a causa della pandemia di Covid-19, si svolgerà totalmente online attraverso dirette streaming trasmesse sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della CPD: “L'impegno – sottolinea la presidente Francesca Bisacco – che abbiamo profuso in favore delle fasce più deboli durante questo 2020 renderà il 3 dicembre ancora più importante perché sarà un'occasione preziosa per gridare a tutti i valori per cui ci battiamo da più di trent'anni. In quest'ottica, il trasferimento online obbligato deve essere colto come un'opportunità per coinvolgere ancora più persone”.

A rendere merito alla CPD sono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessora al sociale Chiara Caucino: “Riconosciamo – dichiara il primo – il ruolo svolto su un tema importante e delicato come la disabilità: la pandemia in corso ci ha insegnato che l'attenzione deve essere doppia e tradotta in azioni che, in questi mesi, abbiamo portato avanti insieme”. “Come Regione abbiamo messo in campo - aggiunge la seconda – 4,88 milioni di euro per il sostegno ai centri diurni e la riapertura delle strutture residenziali, oltre ai 100 milioni di euro investiti in due anni per gli assegni di cura”.

Sulla stessa lungezza d'onda è anche la vicesindaca e assessora al welfare della Città di Torino Sonia Schellino: “Non lasciare indietro nessuno - commenta – richiede un grande impegno nell'esercizio del diritto allo studio, al lavoro, alla casa e all'abbattimento delle barriere architettoniche, impegno di cui le istituzioni non si devono dimenticare quanto elaborano i propri atti. La CPD ha lasciato il segno anche attraverso lo straordinario supporto dato alla Città per Torino Solidale”.

Immancabili, come da tradizione, gli eventi: dalla giornata dedicata alle scuole, che giovedì 3 dicembre coinvolgerà circa 20mila studenti da 500 scuole sparse in tutta Italia, agli appuntamenti di venerdì 2 dicembre tra cui un webinar con la presentazione della “Guida Informativa Turismo per Tutti” (dalle 12 alle 13.30) e un incontro sulla didattica inclusiva intitolato “Dalla DAD alla DID passando attraverso i processi alla base dell'apprendimento” (dalle 14.30 alle 18.30).

I premi “3 dicembre”, infine, quest'anno sono andati a Carlo Giacobini di Handylex.org, a Carlo Boccazzi Varotto di Hackability, all'atleta Special Olympics Martina Cipolla, a Simone Zignoli e a Luca Argentero per l'attività con la Onlus 1 Caffè.