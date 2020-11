FLIC Scuola di Circo di Torino partecipa al progetto europeo Cosmic

Nel mese di ottobre 2020 si è svolto il primo incontro fra i partner di COSMIC, nuovo progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ e guidato dalla FFEC – Federazione Francese delle Scuole di Circo, in collaborazione con la FEDEC – Federazione Europea delle Scuole di Circo Professionali e con il coinvolgimento di nove scuole di circo contemporaneo di sette diverse nazioni.

Il progetto mira a migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione circense ricorrendo all’uso di strumenti digitali e a uno scambio di buone pratiche che consentiranno alle scuole partner di sviluppare nuove metodologie pedagogiche. Inoltre, una particolarità di questo progetto è la ricerca di una formazione trasversale che consenta l’acquisizione di nuove e utili competenze da parte di allievi, insegnanti e direttori.

Oltre alla FLIC Scuola di Circo di Torino, le altre 8 scuole professionali coinvolte sono la École supérieure des arts du cirque - ESAC (Belgio), il Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme - CRAC (Francia), la École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois - ENACR (Francia), la Codarts Circus Arts Rotterdam (Olanda), l’Instituto Nacional de Artes do Circo - INAC (Portogallo), la Escuela de Circo Carampa (Spagna), il Circomedia Centre for Contemporary Circus and Physical Theatre (Regno Unito) e il National Centre for Circus Arts - NCCA (Regno Unito).

Per la FLIC, la partecipazione a questo progetto è un’ottima occasione per fare rete e collaborare con importanti realtà europee del settore, ma soprattutto per migliorare le metodologie e gli strumenti virtuali ampiamente utilizzati dall’avvio del primo lockdown ad oggi, con ottimi risultati nella formazione, nella creazione e nella divulgazione di contenuti artistici per il proprio pubblico.