In corso i lavori per la nuova illuminazione della Galleria della Serra sulla sp. 419

Sono cominciati il 20 ottobre e si concluderanno entro Natale i lavori di manutenzione straordinaria sulla sp. 419 “della Serra”, frequentata via di collegamento fra Ivrea e Biella, per il rifacimento dell’illuminazione della galleria fra il km 7+200 e il km 8+400.

Nella galleria, lunga 1235 metri, è in corso la realizzazione di un impianto di illuminazione con la nuova tecnologia a led. Il progetto, dell’importo di 600mila euro su finanziamento ministeriale, prevede la realizzazione di quattro linee permanenti (accese cioè giorno e notte) e di tre linee per lato di rinforzo che si accendono durante il giorno. L’intervento in corso nella galleria fa parte del primo lotto di lavori.

Un secondo lotto, ora in fase finale di progettazione, prevede la realizzazione di due cabine elettriche di media tensione per alimentare l’impianto di illuminazione della galleria e alcune opere di messa in sicurezza propedeutiche alla realizzazione dell’impianto antincendio.