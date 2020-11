Una nuova stella illumina Torino: è la Michelin del ristorante Piano35

Le Stelle Michelin 2021 sono arrivate anche quest’anno a premiare Torino e il Piemonte. In particolare, nella città della Mole, la stella illumina la vetta del grattacielo Intesa-Sanpaolo, che ospita il ristorante Piano35 di Christian Balzo (resident Chef) e Marco Sacco. Salgono così a 9 i ristoranti stellati in città.

Stesso importante riconoscimento anche per un altro piemontese: il Ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte d’Alba. Sono loro le due novità della guida Michelin 2021. Perde invece la stella Marc Lanteri al Castello di Grinzane Cavour. Così come il Combal.Zero di Rivoli, in questo caso a causa della chiusura.